Kakakucom präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kakakucom hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 23,11 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 21,95 JPY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kakakucom im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 26,81 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 22,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at