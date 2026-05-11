Kakakucom: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kakakucom äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,160 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Kakakucom im vergangenen Quartal 160,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kakakucom 142,7 Millionen USD umsetzen können.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,630 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,660 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Kakakucom mit einem Umsatz von insgesamt 624,63 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 514,50 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 21,41 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at