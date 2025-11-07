Kakakucom stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kakakucom veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21,95 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kakakucom 24,14 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kakakucom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,80 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,90 Milliarden JPY im Vergleich zu 18,65 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at