Kakakucom zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kakakucom äußerte sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 22,41 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kakakucom 24,95 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Kakakucom 25,24 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 95,05 JPY. Im Vorjahr hatte Kakakucom 101,33 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Kakakucom in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 20,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 94,13 Milliarden JPY im Vergleich zu 78,44 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at