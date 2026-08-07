Kakakucom zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kakakucom präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 23,70 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 25,41 JPY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kakakucom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 25,70 Milliarden JPY im Vergleich zu 21,96 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at