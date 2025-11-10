|
Kakao: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Kakao hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 282,46 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 241,00 KRW erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 2 086,58 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 8,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 921,40 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 321,80 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 2 038,35 Milliarden KRW gesehen.
