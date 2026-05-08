Kakao gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kakao hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 387,78 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kakao 391,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 1 942,08 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 4,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 863,73 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 372,24 KRW geschätzt. Der Umsatz war auf 2 014,37 Milliarden KRW geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at