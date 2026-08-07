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07.08.2026 06:31:29
Kakao gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kakao hat am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 36,87 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 367,00 KRW je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde auf 2 098,46 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2 028,31 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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