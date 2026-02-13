Kakao: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kakao hat am 12.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 145,79 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren -514,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Kakao hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2 120,52 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1 957,05 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 116,73 KRW erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 2 123,54 Milliarden KRW belaufen hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1188,26 KRW für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 126,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Kakao hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 8 099,15 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 7 871,69 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 1153,40 KRW je Aktie sowie einen Umsatz von 8 098,36 Milliarden KRW ausgegeben.

Redaktion finanzen.at