Kakao: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kakao hat am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,13 SGD, nach -0,490 SGD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent auf 1,90 Milliarden SGD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,87 Milliarden SGD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 1,09 SGD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kakao 0,120 SGD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Kakao im vergangenen Geschäftsjahr 7,45 Milliarden SGD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kakao 7,72 Milliarden SGD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at