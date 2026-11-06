Kakao zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kakao präsentierte am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 358,59 KRW, nach 284,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 2 086,72 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2 086,58 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at