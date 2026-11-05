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05.11.2026 06:31:28
KakaoBank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
KakaoBank hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
KakaoBank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 297,06 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 234,00 KRW je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,23 Prozent auf 880,88 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 757,88 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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