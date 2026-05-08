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08.05.2026 06:31:29
KakaoBank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KakaoBank hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 392,62 KRW. Im letzten Jahr hatte KakaoBank einen Gewinn von 288,00 KRW je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,11 Prozent auf 819,34 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 757,87 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 360,08 KRW sowie einem Umsatz von 363,00 Milliarden KRW gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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