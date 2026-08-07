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07.08.2026 06:31:29
KakaoBank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
KakaoBank veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 295,00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 265,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
KakaoBank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 828,98 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 758,07 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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