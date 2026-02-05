KakaoBank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KakaoBank hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 220,55 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KakaoBank 178,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 759,04 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 2,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 742,52 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 210,74 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 349,99 Milliarden KRW geschätzt.

In Sachen EPS wurden 1006,85 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KakaoBank 924,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3 086,29 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2 930,67 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 991,58 KRW gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 1 419,37 Milliarden KRW, befunden.

