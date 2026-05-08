kakaopay legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

kakaopay lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 210,61 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte kakaopay 99,00 KRW je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat kakaopay in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 300,29 Milliarden KRW im Vergleich zu 207,74 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 214,59 KRW ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 282,50 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at