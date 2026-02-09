kakaopay mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

kakaopay präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 107,32 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte kakaopay 29,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 269,83 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 206,72 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 110,53 KRW gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 259,71 Milliarden KRW taxiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 412,08 KRW. Im letzten Jahr hatte kakaopay einen Gewinn von -102,000 KRW je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 958,37 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 747,51 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 458,90 KRW prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 946,50 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at