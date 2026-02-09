09.02.2026 06:31:29

kakaopay mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

kakaopay präsentierte in der am 06.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 107,32 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte kakaopay 29,00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 269,83 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 206,72 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 110,53 KRW gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 259,71 Milliarden KRW taxiert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 412,08 KRW. Im letzten Jahr hatte kakaopay einen Gewinn von -102,000 KRW je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 958,37 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 747,51 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 458,90 KRW prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 946,50 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen