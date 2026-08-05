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05.08.2026 06:31:29
kakaopay präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
kakaopay hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS belief sich auf 296,09 KRW gegenüber 94,00 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.
kakaopay hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 335,08 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 51,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 221,81 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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