kakaopay: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

kakaopay gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 228,58 KRW. Im Vorjahresviertel hatte kakaopay 112,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 302,05 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 24,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 242,36 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at