Kakatiya Cement Sugar Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kakatiya Cement Sugar Industries hat am 08.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Kakatiya Cement Sugar Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 8,19 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,150 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,75 Prozent auf 179,6 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 255,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at