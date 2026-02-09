Kakatiya Cement Sugar Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kakatiya Cement Sugar Industries hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Kakatiya Cement Sugar Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 6,32 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -5,900 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Kakatiya Cement Sugar Industries im vergangenen Quartal 130,7 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kakatiya Cement Sugar Industries 173,0 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at