05.11.2025 06:31:28
Kakatiya Cement Sugar Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Kakatiya Cement Sugar Industries hat sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 14,78 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kakatiya Cement Sugar Industries 0,890 INR je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 254,1 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 220,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
