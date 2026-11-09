Kakatiya Cement Sugar Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kakatiya Cement Sugar Industries veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -4,01 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kakatiya Cement Sugar Industries ein EPS von -14,780 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kakatiya Cement Sugar Industries mit einem Umsatz von insgesamt 228,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 254,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 9,91 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at