Kakatiya Textiles: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kakatiya Textiles hat am 14.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,62 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,490 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kakatiya Textiles mit einem Umsatz von insgesamt 81,9 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 2,25 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at