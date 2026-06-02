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02.06.2026 06:31:29
Kakatiya Textiles stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Kakatiya Textiles hat am 30.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Kakatiya Textiles vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,72 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,66 INR je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig standen 119,9 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 47,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kakatiya Textiles 227,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 8,680 INR. Im Vorjahr waren 2,31 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 314,50 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 6,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 337,13 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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