Kaken Pharmaceutical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kaken Pharmaceutical hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 11,57 JPY gegenüber 19,03 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Kaken Pharmaceutical im vergangenen Quartal 18,80 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kaken Pharmaceutical 20,49 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at