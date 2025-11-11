|
11.11.2025 06:31:28
Kaken Pharmaceutical präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Kaken Pharmaceutical hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,03 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kaken Pharmaceutical 330,91 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat Kaken Pharmaceutical im vergangenen Quartal 20,49 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 38,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kaken Pharmaceutical 33,12 Milliarden JPY umsetzen können.
