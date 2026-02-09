|
Kaken Pharmaceutical veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Kaken Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 10,71 JPY. Im letzten Jahr hatte Kaken Pharmaceutical einen Gewinn von 129,08 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,26 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 25,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
