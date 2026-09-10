|
10.09.2026 06:31:28
Kakiyasu Honten legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kakiyasu Honten lud am 09.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Es stand ein EPS von 1,72 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kakiyasu Honten noch ein Gewinn pro Aktie von 15,40 JPY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,66 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,45 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.