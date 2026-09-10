Kakiyasu Honten legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kakiyasu Honten lud am 09.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Es stand ein EPS von 1,72 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kakiyasu Honten noch ein Gewinn pro Aktie von 15,40 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 8,66 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8,45 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at