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11.06.2026 06:31:29
Kakiyasu Honten stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Kakiyasu Honten hat am 10.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.04.2026 endete.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,38 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -18,890 JPY je Aktie erzielt worden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,77 Prozent auf 8,13 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,37 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 84,69 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 71,50 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 0,09 Prozent auf 36,10 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 36,07 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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