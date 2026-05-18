Kala Bio: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kala Bio äußerte sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -70,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at