Kalaris Therapeutics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kalaris Therapeutics stellte am 17.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -3,680 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Kalaris Therapeutics hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 2,850 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -11,730 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at