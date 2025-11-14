Kalaris Therapeutics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kalaris Therapeutics hat am 12.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Kalaris Therapeutics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,920 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at