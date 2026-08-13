Kalaris Therapeutics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kalaris Therapeutics lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,48 USD gegenüber -0,610 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at