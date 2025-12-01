|
01.12.2025 07:58:25
Kaldvik CFO Róbert Róbertsson To Step Down; Board Launches Search For Successor
(RTTNews) - Kaldvik AS (KLDVK.IC), an Icelandic fish farming company, on Monday said CFO Róbert Róbertsson has notified the Board of an intention to step down from the role to pursue other opportunities.
Róbert will remain available to the company until February 28, 2026.
The Board of Directors will begin the process to recruit a new CFO.
The Board thanked Róbert for dedication and hard work over the years.
On Friday, Kaldvik closed trading 5.04% higher at ISK 125 on the Iceland Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!