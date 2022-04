Kalera, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Vertical Indoor Farming, schlägt mit dem Rebranding ein neues Kapitel auf

Rebranding mit neuer visueller Identität zielt auf den wachsenden globalen Markt ab

ORLANDO, Florida, April 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera , eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Vertical Indoor Farming mit Hydroponiksystem (Anbau auf mehreren Etagen und ohne Sonnenlicht) gibt sein Rebranding mit minimalistischen und frischen Designelementen bekannt, das die sauberen Blattsalat- und Mikrogrün-Sorten des Unternehmens in Premiumqualität hervorhebt. Das Rebranding umfasst ein neues Logo und Website-Design, die die Aufmerksamkeit der allgemeinen Verbraucher weltweit auf sich ziehen sollen.



"Das minimalistische Design unseres neuen Logos ist zeitlos und wird in den Regalen hervorstechen", so Henner Schwarz, Chief Commercial Officer von Kalera. "Es fällt auf, ist aber zugleich nicht grell oder aufdringlich. Es verschafft den wahren Helden unserer Geschichte ein Podium: unserem Produkt und unseren Mitarbeitern."

Kalera nutzt eine fortschrittliche firmeneigene Technologie sowie Pflanzenzüchtungen und Saatgutforschung mit geringeren Auswirkungen auf die Umwelt als beim klassischen Feldanbau für einen ganzjährigen nachhaltigen Anbau von Blattsalat- und Mikrogrün-Sorten.

"Kalera begann mit einem klaren Ziel: dem nachhaltigen Anbau von saubererem und gesünderem Blattgemüse, das für alle zugänglich ist. Unsere neue visuelle Identität spiegelt exakt unser Bestreben wider, weltweit das frischeste Blattgemüse anzubieten", kommentierte Aric Nissen, Chief Marketing Officer bei Kalera. "Die neue Welle der Landwirtschaft hat begonnen und Kalera ist durch Innovation und Kreativität richtungsweisend."

Die Blattsalat- und Mikrogrün-Sorten von Kalera sind nährstoffreich und frei von gesundheitsschädigenden Chemikalien oder Pestiziden. Das Rebranding spiegelt diese Produktmerkmale wider – mit reinen, frischen Designelementen, die den nachhaltigen Anbau der Produkte von Kalera weiter verbreiten.

"Wir betreiben Landwirtschaft auf lokaler Ebene und inspirieren gleichzeitig den weltweiten Wandel. Wir stehen für eine sauberere, umweltfreundlichere Art der Landwirtschaft, und die Verbraucher fühlen sich mit den Ideen und dem Zweck der neuen Marke Kalera verbunden", so Schwarz. "Es ist unerlässlich, dass die Marke die wir anbieten, unser Ziel, saubere Produkte zu liefern, klar erkennen lässt, und zudem modern und universell ist, insbesondere da Kalera seine Aktivitäten weltweit ausweitet."

Neben einem neuen Logo werden mit dem Rebranding die Markenbotschaften von Kalera in allen Marketingkanälen und im Portfolio von fünf Großbetrieben weltweit erneuert. Das Unternehmen wird am 1. Juni 2022 eine neue Markenverpackung und einen revolutionären Slogan einführen. "Die ersten Reaktionen unserer Verbraucher und Einzelhändler sind überwältigend und wir sehen der Veröffentlichung ungeduldig entgegen", so Nissen.

Neben seiner aktuellen Farm in Kuwait hat Kalera vor kurzem in Denver seine vierte groß angelegte Farm in den USA in Betrieb genommen. Die erste Ernte wird voraussichtlich im Mai stattfinden. Das Unternehmen baut derzeit fünf weitere große vertikale Farmen in Seattle, Columbus (Ohio), Honolulu, St. Paul (Minnesota) und Singapur.

Weitere Informationen zu Kalera finden Sie unter kalera.com

Über Kalera:

Kalera ist ein Unternehmen für vertikale Landwirtschaft mit Hauptsitz in Orlando, Florida. Kalera nutzt eine firmeneigene Technologie sowie Pflanzen- und Saatgutforschungen für den ganzjährigen nachhaltigen und gentechnikfreien lokalen Anbau von Blattgemüse, das nährstoffreich und frei von gesundheitsschädigenden Chemikalien oder Pestiziden ist. Das Unternehmen hat mehrere Jahre damit verbracht, Pflanzennährstoffformeln zu optimieren und ein fortschrittliches Automatisierungs- und Datenerfassungssystem mit Funktionen für das Internet der Dinge, die Cloud, Big-Data-Analytik und künstliche Intelligenz zu entwickeln. Kalera betreibt derzeit Farmen in den USA (in Orlando, Atlanta, Houston und Denver) sowie in München und Kuwait. Weitere Farmen sind in der Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter www.kalera.com.

Kontakt:

Kathleen Komarzec



kkomarzec@lambert.com



(616) 916-4092