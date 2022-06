Kalera S.A. – Neues Grundkapital und Anzahl an Aktien

OSLO, Norwegen, June 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Es wird auf die Börsenveröffentlichung von Kalera S.A. (das "Unternehmen") (Euronext Growth Oslo: KAL) vom 31. Mai 2022 über die Fusion zwischen dem Unternehmen und Kalera AS (die "Fusion") und die von dem Unternehmen in Verbindung mit der Fusion ausgegebenen Aktien verwiesen.

Wie in der oben genannten Bekanntmachung angegeben, wurden von dem Unternehmen insgesamt 105.719.452 neue Aktien ausgegeben, um den Aktionären der Kalera AS Aktien als Gegenleistung für die Fusion zu liefern. Die endgültige Anzahl der fusionsbedingten Aktien beträgt nach der Rundung 105.719.212, so dass insgesamt 240 Aktien des Unternehmens den Aktionären nicht zugeteilt wurden und eingezogen wurden. Die Aktionäre des Unternehmens erhielten am 31. Mai 2022 über die Norwegian Central Securities Depository (VPS) ihre jeweiligen Aktien als Gegenleistung für die Fusion.

Das neue Grundkapital des Unternehmens nach der Einziehung beträgt 1.057.192,12 EUR, aufgeteilt in 105.719.212 Aktien mit einem Nennwert von je 0,01 EUR.

Über Kalera

Kalera ist ein Unternehmen für vertikale Landwirtschaft mit Hauptsitz in Orlando, Florida. Kalera nutzt Technologie, um sicherzustellen, dass mehr Menschen auf der ganzen Welt Zugang zu den frischesten, nahrhaftesten und saubersten Produkten haben, die es gibt. Das Unternehmen hat mehrere Jahre damit verbracht, Pflanzennährstoffformeln zu optimieren und ein fortschrittliches Automatisierungs- und Datenerfassungssystem mit Funktionen für das Internet der Dinge, die Cloud, Big-Data-Analytik und künstliche Intelligenz zu entwickeln. Kalera betreibt derzeit Farmen in den USA (in Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas und Denver, Colorado) sowie in Kuwait. Weitere Farmen sind in der Entwicklung. Weitere Informationen finden Sie unter www.kalera.com.

