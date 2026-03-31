KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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31.03.2026 17:07:00
Kalifornien wird zum Vorreiter der KI-Regulierung
Kalifornien will schärfere Regeln für Künstliche Intelligenz. Mit den geplanten Richtlinien sendet Gouverneur Newsom ein klares Signal an Trump.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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