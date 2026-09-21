Switc a Aktie
WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
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21.09.2026 16:05:00
Kaliforniens Gouverneur lässt Kill Switch für KIs prüfen
Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat eine Executive Order erlassen, die nun unter anderem einen „Kill Switch“ für KI-Modelle prüfen lässt.
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