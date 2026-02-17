|
Kallam Spinning Mills mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Kallam Spinning Mills hat am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 3,75 INR. Im Vorjahresquartal hatten -3,070 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 711,8 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 633,8 Millionen INR umgesetzt worden waren.
