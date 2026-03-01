Kallas: EU-Außenminister sprechen am Sonntag wegen Iran

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas plant wegen des Kriegs gegen den Iran eine virtuelle Sitzung der EU-Außenminister am Sonntag. Es solle dann über den Iran und "die sich rasch überschlagenden Ereignisse im Nahen Osten" gesprochen werden, teilte sie auf X mit.

EU-Ratspräsident António Costa schrieb auf Bluesky, er verurteile Irans Angriff auf seine Nachbarn aufs Schärfste. "Diese Angriffe stellen eine gefährliche Eskalation der militärischen Lage im Nahen Osten dar."/bg/DP/zb