04.11.2026 17:27:39

Kallas hofft nach US-Wahlen auf mehr Hilfe für Ukraine

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas baut nach der Niederlage der Republikaner bei den Midterms auf mehr Rückenwind aus den USA zur Unterstützung der Ukraine. "Ich hoffe, dass der neue Kongress und der neue Senat die Ukraine weiterhin unterstützen und auch mehr Druck auf Russland ausüben werden", sagte sie in Brüssel. Europa und die USA seien zusammen deutlich stärker, um Moskau die Botschaft zu senden, den Krieg zu beenden.

Der republikanische US-Präsident Donald Trump hatte sich zuletzt eher auf der Seite Russlands positioniert, sogar die Ablösung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gefordert. Die Demokraten stehen dagegen für eine stärkere Unterstützung der Ukraine und mehr Druck auf Russland. Sie gewannen bei den US-Zwischenwahlen die Mehrheiten im Kongress und im Senat./tre/DP/jha

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