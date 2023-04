Kallas sichert Kiew bei Ukraine-Besuch weitere Unterstützung zu

TALLINN (dpa-AFX) - Bei ihrem ersten Besuch in der Ukraine seit Russlands Angriff hat die estnische Regierungschefin Kajas Kallas Kiew die weitere Unterstützung ihres Landes zugesichert. "Estland bleibt an Eurer Seite und unterstützt Euch militärisch, wirtschaftlich, politisch - bis Ihr den Krieg gewinnt", sagte sie am Montag bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Schytomyr. "Ich bin mit der festen Botschaft hierhergekommen, dass wir an den Sieg der Ukraine glauben und dass wir an die Ukraine glauben, die eine blühende liberale Demokratie und eine freie Marktwirtschaft ist, die zur euro-atlantischen Familie gehört."

Die Ukraine wehrt seit knapp 14 Monaten mit westlicher Unterstützung eine russische Invasion ab. Der an Russland grenzende baltische EU- und Nato-Staat Estland gehört dabei zu den wichtigen Unterstützern Kiews. "Ihr Kampf, Ihre Verluste und Opfer haben es glasklar gemacht - der Weg zu dauerhaftem Frieden führt über die Beseitigung der Grauzonen in der europäischen Sicherheit", sagte die 45-Jährige bei ihrem zuvor nicht angekündigten Besuch. "Für Frieden in Europa brauchen wir die Ukraine in der Europäischen Union, brauchen wir die Ukraine in der Nato", sagte sie./awe/DP/stw