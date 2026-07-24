Kalmar legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kalmar präsentierte am 22.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kalmar 0,610 EUR je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Kalmar mit einem Umsatz von insgesamt 479,6 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 420,4 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at