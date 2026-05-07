Kalmar vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kalmar hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,530 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 419,6 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kalmar 398,1 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at