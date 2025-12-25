|
25.12.2025 06:31:28
Kalo Gold: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Kalo Gold hat am 22.12.2025 die Bücher zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,080 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kalo Gold -0,040 CAD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!