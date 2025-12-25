Kalo Gold: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kalo Gold hat am 22.12.2025 die Bücher zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,04 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,080 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kalo Gold -0,040 CAD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at