Kalpa commercial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kalpa commercial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Kalpa commercial mit einem Umsatz von insgesamt 207,2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 195,90 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at