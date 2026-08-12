Kalpa commercial: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Kalpa commercial hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,140 INR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 97,6 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 62,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kalpa commercial einen Umsatz von 59,9 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at