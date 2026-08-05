Kalpataru: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kalpataru hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,29 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,950 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,57 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,95 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at