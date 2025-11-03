Kalpataru Power Transmission: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kalpataru Power Transmission hat am 31.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 14,06 INR. Im letzten Jahr hatte Kalpataru Power Transmission einen Gewinn von 7,73 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 65,29 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,30 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at